Altın fiyatlarında rekor durmuyor

Altın fiyatlarında tarihi rekor serisi 4 güne çıktı. Gram altın fiyatı pazartesi gününden bu yana aralıksız rekor kırıyor. Bugün gram altın 5 bin 700 TL seviyesinin de üzerine çıktı.

4 GÜN ÜST ÜSTE REKOR KIRDI

Ons altın fiyatı da hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ons altın 4 bin 246 dolar seviyesinin üzerini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 4 bin 199 dolar seviyesi görüldü.

Geçtiğimiz haftaya göre ons altın fiyatı yüzde 5,4, ay başına göre ise yüzde 9,8 arttı.

‘ALTIN İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ SAĞLIYOR’

OANDA kıdemli analisti Kyle Rodda, "Fed'den gelecekte faiz indirimlerinin daha yüksek ihtimalini vurgulayan açıklama destekleyici, ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu bir ticaret savaşı olarak nitelendirmesi ise altın için oldukça güçlü bir itici güç sağlıyor" dedi.

En büyük altın destekli ETF olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları çarşamba günü 1.022,60 tona yükseldi ve Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.