Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

Geçtiğimiz haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı. Çarşamba günü ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Fed’in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar geçen hafta çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü akşamüzerine doğru ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi.

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD’ ETKİSİ

ABD’de iş gücü piyasasının olumlu bir seyir izlemesinin ardından altın piyasası yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta cuma gününe 1833 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1869 dolara kadar çıkarak 13 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ons altın haftayı 1866 dolardan kapattı. Ons altın geçen hafta yüzde 2.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA 1127 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1096 liradan başlayan gram altın cuma günü 1127 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın haftayı 1122 liradan kapattı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 2.3 oranında prim yaptı.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Yeni haftanın ilk işlem gününde de gram altında rekor serisi sürüyor. Haftaya 1124 liradan başlayan gram altın 1135 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 1130 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1124 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDE

Güne 1866 dolardan başlayan ons altın 1881 doları görerek 8 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1872 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1865 dolar seviyesi görüldü.

Özellikle doların küresel çapta zayıflaması ons altına destek verirken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatının yukarı yönlü hareket etmesine etki ediyor.