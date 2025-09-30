Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor

Yeni günde ons altın fiyatı 3.871 doları aşarken, yurt içinde gram altın fiyatında rekor serisi sürdü. Gram altın bugün 5.176 TL seviyesini test etti.

Eylül ayında şu ana kadar %12 değer kazanan ons altın, jeopolitik belirsizlik, düşen tahvil getirileri ve dalgalı makroekonomik verilerin etkisiyle Ağustos 2011'den bu yana en iyi aylık performansını sergileme yolunda ilerliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler, altındaki yükseliş eğiliminin sağlam kaldığını ve ivme devam ederse teknik tahminlerin 3.936 ile 4.109 dolar arasında potansiyel zirvelere işaret ettiği için daha da hızlanabileceğini söylüyor.

KCM Trade'in Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yaklaşan hükümetin kapanması, piyasada belirsizlik ortamı yaratarak altının değer kazanmasını hızlandırdı" dedi. Waterer, destekleyici piyasa ortamı göz önüne alındığında, yıl sonu hedefinin 4.000 dolar olmasının artık gerçekçi göründüğünü de sözlerine ekledi.

ABD’DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZI

Washington'daki siyasi çıkmaz, yatırımcıları tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat milletvekilleri arasında yüksek riskli bütçe görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi. Kapanma çarşamba günü başlayabilir ve önemli hizmetlerin durdurulması ve cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere kritik ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenmesi tehdidini beraberinde getiriyor.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ YÜZDE 89

Bu arada, CME Group'un FedWatch aracına göre, tüccarlar bir sonraki Federal Rezerv toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %89 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları, genellikle faiz getirmeyen altını, bu metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltarak destekler.

Yatırımcılar, ekonominin sağlığı ve para politikasının yönü hakkında daha fazla ipucu elde etmek için, özel sektör istihdam verileri ve ISM imalat PMI dahil olmak üzere yaklaşan ABD ekonomik göstergelerini takip ediyor.