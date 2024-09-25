Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki toplantıda 50 baz puanlık agresif faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın fiyatları hareketlendi. Geçen hafta itibarıyla rekor seviyeleri test eden altın fiyatlarında bu hafta yükseliş hızlandı.

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DÜN DE REKOR GELMİŞTİ

Ons altın geçtiğimiz gün 2664 dolar ile gram altın 2923 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BUGÜN DE REKOR KIRDI

Haftanın üçüncü işlem gününe 2657 dolardan başlayan ons altın 2670 dolar ile tarihi rekor kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2651 dolar seviyesi görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2915 liradan başlayan gram altın 2931 lira ile tarihi yeni bir rekora imza attı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2903 lira seviyesi test edildi.