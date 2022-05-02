Altın fiyatlarında sert düşüş

Geçtiğimiz hafta düşüş kaydeden altın fiyatları bu hafta itibarıyla da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Pazartesi gününe 1899 dolardan başlayan ons altın 1862 dolara kadar geri çekildi.

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ONS ALTINDA ‘FED’ ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz haftalarda 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarının geri çekilmesine yol açtı.

Fed cephesinden gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajların etkisiyle dolar küresel çapta güç kazanırken, altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkarken, dolar ve tahvile yöneliyor.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. 908 liradan açılan gram altın 891 liraya geriledi.