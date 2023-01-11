Altın fiyatlarında sert hareket

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan iş gücü istatistikleri sonrasında piyasalar hareketlenmişti. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin yükseldi. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

ABD İŞ GÜCÜ VERİSİ SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi. ABD’de iş gücü piyasasının toparlanma göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ise altın fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta cuma gününe 1833 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1869 dolara kadar çıkarak 13 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmişti. Ons altın geçen hafta yüzde 2.3 oranında değer kazandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yeni haftada ise ons altındaki yukarı yönlü seyir sürüyor. Haftaya 1866 dolardan başlayan ons altın dün 1880 dolara kadar yükseldikten sonra günü 1878 dolardan kapattı.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDE

Haftanın üçüncü işlem gününe 1878 dolardan başlayan ons altın 1884 doları görerek 8 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın en son 9 Mayıs 2022’de 1885 doları görmüştü. Ons altın şu dakikalarda 1882 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA REKOR SÜRÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1124 liradan başlayan gram altın 1135 liraya kadar yükselmişti. Gram altın günü 1133 liradan kapattı.

Bugüne 1133 liradan başlayan gram altın 1140 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1137 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1128 lira seviyesi görüldü.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Özellikle cuma gününden bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüş dikkat çekiyor. Cuma günü 105.600’lü seviyelerden yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bugün 103.100’lü seviyelere kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflaması ons altına destek verirken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatının da rekor kırmasına sebep oluyor.