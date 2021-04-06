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Altın fiyatlarında son durum!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem görüyor.

06.04.2021 - 10:31 | | AA
Altın fiyatlarında son durum!

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamladı.

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Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 452,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.030 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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