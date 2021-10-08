Altın fiyatlarında son durum

Dolar ve altın fiyatları haftanın son işlem gününde ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. ABD'de Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan eylül ayı tarım dışı istihdam rakamları 194 bin artış olarak gerçekleşti. Ekonomist beklentisi ise 500 bin artış olacağı yönündeydi.

KRİTİK VERİ SONRASI ONS ALTINDA SON DURUM

Haftanın son işlem gününe 1755 dolardan başlayan ons altın, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesiyle birlikte kısa süreliğine artış kaydetti. Kritik veri sonrası 1782 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, ardından kısmi gerileme kaydederek 1758 dolar seviyesinde dengelendi.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1753 dolar seviyesi görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın son işlem gününde gram altın, dolar kurundaki güçlenme ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle yükseliyor.

Güne 501 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 504 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 500 lira, en yüksek ise 509 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Haftanın son işlem gününe 8.87 liradan başlayan dolar/TL, bugün öğle saatlerine doğru 8.97 lirayı aşarak rekor tazeledi ve ardından 8.92 lira seviyesinde dengelendi. Dolar/TL, gün içerisinde ise en düşük 8.86 lirayı gördü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.83 oranında yükselişle 10.33 lira seviyesinden işlem görüyor.