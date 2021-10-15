Altın fiyatlarında son durum ne?

Bu hafta ABD’den gelen enflasyon verileriyle birlikte altında sert fiyat hareketleri görüldü. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte 13 yılın zirvesindeki yerini korudu.

Öte yandan ABD’de üretici fiyatları da aylık ve yıllık bazda artış kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte üretici fiyatlarında yıllık bazda artış 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ekonomisinde pandeminin yarattığı hasar hanehalkına yüksek enflasyon, işsizlik ve azalan gelir olarak yansıdı. Aradan geçen 1.5 yıllık zamanda işsizlikte gerileme gözlense de enflasyonda istenilen gerileme sağlanamıyor.

Bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politika hamlelerini geciktiriyor. Fed, istihdam ve enflasyondaki gidişata göre varlık alım programında rotayı tayin edecek. Kritik iki veride belirgin bir iyileşme görülmesi durumunda Fed, varlık alım programında azaltıma erken bir tarihte başlayabilir.





ONS ALTIN HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE GERİLİYOR

Çarşamba günü ABD’de açıklanan TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte güvenli liman olan altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı çarşamba günü 1797 dolara kadar yükseldi ve gün içerisinde 38 dolar arttı.

Perşembe günü de kazancına devam eden ons altın, 1800 dolar kritik direnç seviyesini kırdı ve en yüksek 1801 dolara kadar arttı. Altının ons fiyatı dün 1797 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününde ise ons altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.59 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1786 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Çarşamba günü ABD’den gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte ons altın fiyatları yükselirken, bu durum yurt içinde gram altın fiyatını da etkiledi.

Gram altın çarşamba günü 528 liranın üzerine çıktı ve 527 liradan kapandı. Perşembe günü ise kazançlarını artıran gram altın, 531 lira seviyesini aşarak rekor kırdı.

Haftanın son işlem gününde gram altın, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.26 oranında üzerinde 528.4 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 528 lira, en yüksek ise 531 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ SEYREDİYOR

Bugüne 9.19 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.26 oranında yükselişle 9.19 liradan işlem görüyor. Kurda en düşük 9.18 lira, en yüksek ise 9.21 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.37 oranında yükselişle 10.67 liradan işlem görüyor.