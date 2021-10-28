Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Pandemi koşullarının yol açtığı tedarik darboğazları dünya ticaretini olumsuz etkilerken, enerji maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

Özellikle son dönemde arz kısıntıları ve tedarik zincirinde görülen sıkıntılar petrol ve doğal gaz gibi önemli emtiaların fiyatını etkiliyor. Fosil yakıtlarda dışa bağımlı olan Avrupa kıtasında bu gelişmeyle birlikte enerji fiyatları giderek artıyor.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişler küresel çapta enflasyonu körüklüyor. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar da altına yöneliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYE ODAKLANDI

Bugün ise saat 14.45’te ECB’nin faiz kararı bekleniyor. Piyasalar tarafından faizlerde bir değişiklik öngörülmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında olacak. Lagarde, enflasyon ve faizlerle ilgili önemli mesajlar verecek. Buradan çıkacak kararlar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

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ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEYE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz güne 1795 dolardan başlayan ons altın, genel olarak kararsız seyretti. Gün içerisinde kapanışa yakın saatte 1800 dolar direncini kıran ons altın, 1798 dolardan kapandı.

Bugüne 1798 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.26 oranında yükselişle 1803 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1795 dolar, en yüksek ise 1805 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Pazartesi günü 567 lirayı görerek rekor kıran gram altın ise dolar kuru ve ons altındaki fiyat hareketlerinden destek buluyor.

Geçtiğimiz güne 550 lira seviyesinden başlayan gram altın, 544 liraya kadar geri çekildi ve 549 liradan kapandı.

Bugüne 549 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.51 oranında yükselişle 554.3 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 548 lira, en yüksek ise 554 lira seviyeleri görüldü.