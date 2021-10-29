Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında bu hafta dalgalı bir seyir gözlendi. Küresel çapta tedarik zincirinde görülen sıkıntılar ve arz kısıntıları petrol ve doğal gaz gibi emtiaların yükselmesini etkilerken, bu durum enerji maliyetlerinin tırmanışa geçmesine neden oluyor.

Özellikle Avrupa gibi fosil yakıtlarda dışa bağımlı olan ülkelerde enerji maliyetlerinin yükselmesiyle enflasyonist eğilim giderek artıyor. Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya’da enflasyon 28 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD’de ise enflasyon aylık ve yıllık bazda yükselmeye devam ediyor. 13 yılın zirvesindeki yerini koruyan enflasyon, ABD’de ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri düşürüyor.

Küresel çapta enflasyonist eğilimin yükselmesiyle birlikte güvenli liman olan altına talep artıyor.

ECB FAİZLERİ SABİT TUTTU

Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı önemle takip edildi. Piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizlerinde bir değişikliğe gidilmezken ECB Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

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ONS ALTIN GERİLİYOR

Geçtiğimiz güne 1800 doların hemen altında başlayan ons altın, en yüksek 1812 doları gördü ve 1802 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 1801 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.50 oranında düşüşle 1793 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1802 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 549.7 liradan açılan gram altın, primli bir seyir izleyerek 551.7 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 551.7 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.48 oranında düşüşle 553.5 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 549 lira en yüksek ise 555 lira seviyeleri görüldü.