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UzmanparaAltın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte sert yükseliş kaydetse de son günlerde sakin bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta 1.5 yılın zirvesinden dönen ons altın 1930 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Peki gram altın fiyatında son durum ne? İşte detaylar...

03.03.2022 - 09:20 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 8’inci gününde bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor. 

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i bombalıyor. Bugün ise iki ülkeden heyetlerin Belarus sınırında bir araya gelmesi bekleniyor. 

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı emtia piyasalarını ise derinden etkiliyor. Bu durum petrol, doğal gaz ve altının sert yükselmesini beraberinde getiriyor. 

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Rusya dünya petrol arzının yüzde 10’unu oluştururken, doğal gazın ise yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine tedarik ediyor. Savaşın halen sürmesi jeopolitik riskleri körüklerken, Rusya’nın petrol ve doğal gaz arzına yönelik endişeler fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor. 

Geçtiğimiz hafta 1976 doları görerek 1.5 yılın zirvesine ulaşan ons altın, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak geri çekilmişti. Ons altın 1884 dolara kadar düşmüştü.

FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz gün faizle ilgili piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell, ekonomide öncelik olarak enflasyonla mücadeleyi Rusya’nın Ukrayna işgalinin önünde tutarak 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini açıkladı. Powell faiz artışına bu ayın sonuna doğru başlanacağını söyledi.

ONS ALTIN KARIŞIK SEYREDİYOR

Bugün karışık seyrin gözlendiği ons altında fiyat şu dakikalarda 1927 dolar seviyesinde. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar, en yüksek ise 1937 dolar seviyeleri görüldü. 

Geçen hafta piyasaların Rusya'nın Ukrayna işgalini ilk kez fiyatlamasıyla sert yükselen ons altında bu hafta daha sakin bir seyir gözleniyor. 

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta ons altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 920 liraya yükselmişti. Bu hafta ise gram altın daha sakin bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz güne 867 liradan başlayan gram altın 880 liraya kadar yükseldikten sonra 868 liradan kapandı. 

Gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 867 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 874 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 866 lira, en yüksek ise 879 lira seviyeleri görüldü. 

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