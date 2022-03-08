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UzmanparaAltın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna savaşında olmaya devam ediyor. ABD ve müttefik ülkelerin Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüşmesiyle birlikte emtia fiyatlarında sert hareketler yaşandı. Ons altın kritik seviyeyi aşarken, yurt içinde gram altın fiyatı yükseldi. İşte detaylar...

08.03.2022 - 09:12 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 13 gündür devam ediyor. Rusya’nın küresel çapta petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunması, savaşın getireceği tedarik zincirindeki sıkıntılar ile arz kısıntıları endişelere neden oluyor. 

EMTİALAR SERT YÜKSELDİ 

Geçtiğimiz gün ABD ile müttefik ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu görüşmesi emtia fiyatlarının ralli yapmasına neden oldu. Petrol fiyatı 139 doların üzerine çıkarak 14 yılın zirvesine ulaşırken, Avrupa’da doğal gaz 345 euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 

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Altının yanı sıra değerli metallerde de sert yükselişler görüldü. Paladyum, çinko ve bakır gibi emtialar tarihi zirve seviyelere ulaştı.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE 

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aşarak 1.5 yılın zirvesine çıktıktan sonra 1995 dolardan kapandı.

Ons altın bugüne 2003 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 2022 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1985 dolar, en yüksek ise 2026 dolar seviyeleri görüldü. 

Özellikle enflasyonist ortamlarda, savaş, pandemi gibi durumlarda emtia fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcıların belirsizlik durumunda riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. 

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz gün gram altın 925 liraya kadar yükseldikten sonra 924 lira seviyesinden kapandı. 

Gram altın haftanın ikinci işlem gününe 924 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 939 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 916 lira, en yüksek ise 940 lira seviyeleri görüldü. 

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