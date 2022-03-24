Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına ilişkin adımları altın piyasası üzerinde etkili oluyor. Altın, yükselen enflasyon ve Fed’in şahin söylemleri arasında sıkışmış durumda.

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Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranlarının 50 baz puan artırılabileceğini söyledi. Fed üyeleri ise Powell’ın söylemlerini destekledi.

ALTINDA YÖNÜ FED VE ENFLASYON BELİRLİYOR

Fed cephesinden gelen şahin söylemler ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltirken, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve buna karşılık olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar jeopolitik riskleri körüklüyor. Emtia fiyatlarının sert yükselmesi enflasyon tehdidini beraberinde getirirken, bu durum altın fiyatlarında yönü yukarıya çeviriyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ BRÜKSEL’DE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacağını duyurmuştu. Biden, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Biden’ın burada Rusya’ya ilişkin yaptırımları açıklaması bekleniyor.

ONS ALTIN YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz güne 1921 dolardan başlayan ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 1.16 oranında artışla 1944 dolardan kapandı.

Bugün 1944 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1943 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1937 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 915 liradan başlayan gram altın 929 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 1.32 oranında artışla 926 liradan kapandı.

Bugüne 926 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 925 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 921 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü.