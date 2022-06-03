Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD ekonomisine ilişkin verilerde olmaya devam ediyor. Dün saat 15.15’te ADP özel sektör istihdamı açıklanmıştı. Buna göre ADP özel sektör istihdamı mayıs ayında 128 bin artmış, beklenti ise istihdamın 300 bin artacağı yönünde olmuştu.

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ise 200 bin olarak gerçekleşmişti. Bugün ise mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri bekleniyor.

ABD’de iş gücü piyasasındaki gidişat Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed Başkanı Jerome Powell her söyleminde iş gücü piyasasının güçlü olduğunu dile getirirken burada gerçekleşen bir bozulma Fed’i politika sıkılaştırmaya zorlayabilir.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

ABD'de özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalmasının ardından ons altın yükselerek 1867 dolardan işlem görmüştü.

Bugün ise ons altın 1868 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde ons altında en düşük 1866 dolar, en yüksek ise 1874 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Geçtiğimiz güne 973 liradan başlayan gram altın yükseliş kaydederek 990 lira seviyelerine kadar çıkmıştı.

Bugüne ise 989 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 991 liradan işlem görüyor.