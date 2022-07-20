Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu kırmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 100 baz puan faiz artırabileceğine yönelik ihtimal piyasalarda fiyatlanmıştı.

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta 109 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıkmıştı. Doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatı 1700 dolar pivot seviyenin altına sarkarak 11 ayın dibini görmüştü.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Yeni haftaya 1707 dolardan başlayan ons altın dolar endeksinin gerilemesiyle birlikte sınırlı da olsa toparlanma eğilimi gösterdi. Pazartesi günü 1723 doları gören ons altın salı gününü 1711 dolardan kapatmıştı.

Bugüne 1711 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1713 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1706 dolar, en yüksek ise 1714 dolar seviyeleri görüldü.

100 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİNİN AZALMASI ALTINI DESTEKLEDİ

Geçen hafta Fed’in 100 baz puanlık faiz artırma ihtimali altın fiyatlarını baskılamıştı. Fed’in 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu hafta ise piyasalarda Fed’in 75 baz puan faiz artırma ihtimali fiyatlanıyor. Fed’in 100 baz puanlık faiz artırması ise düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bu durum ise doların küresel çapta düşmesini beraberinde getirdi.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Son 5 hafta boyunca düşüş kaydeden gram altında bu hafta yön yukarıya döndü. Pazartesi gününe 952 liradan başlayan gram altın salı günü 971 lirayı gördükten sonra 966 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 966 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 968 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 960 lira, en yüksek ise 969 lira seviyeleri görüldü.