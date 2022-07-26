Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararını bekliyor. Fed faiz kararını 27 Temmuz'da açıklayacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış ise ihtimal dahilinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eğer Fed piyasa beklentileri üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirirse altın fiyatlarında baskı artabilir.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Güne 984 lira seviyesinden başlangıç yapan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 988 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın yeni günde 1721 dolardan işlem görüyor. Ons altında en düşük 1717 dolar, en yüksek ise 1728 dolar seviyeleri görüldü.