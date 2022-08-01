Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti. ABD’de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

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Fed’in faizi 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fed faiz kararının ardından ise altın fiyatlarında hareketlenmeler oldu.

Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü.

ONS ALTIN YENİ GÜNDE NE KADAR OLDU?

Ons altın 1760 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1759 dolar, en yüksek ise 1766 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın haftanın ilk gününde 1015 liradan işlem görüyor.