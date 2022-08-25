Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın yatırımcıları son günlerde gerçekleşen fiyat değişimlerini yakından takip ederken, piyasadaki yönü tayin etmekte zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta düşüş kaydeden ve yeni haftaya da aşağı yönlü bir seyirle başlayan altın fiyatlarında son günlerde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI 3 HAFTANIN DİBİNİ TEST ETTİ

Ons altın pazartesi günü 1727 dolar seviyesini, gram altın ise salı günü 1005 lirayı görmüştü. Böylelikle altın fiyatları son 3 haftanın en düşük seviyesini test etmişti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 seviyesini aşarken, dolar endeksi ise salı günü 109.270’i aşarak 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi salı günü sert yükseliş gerçekleştirdikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybına yönelmesi ise altın fiyatlarının yükselişe geçmesinde etkili oldu.

PİYASA FED’İ FİYATLIYOR

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı tutanaklarında enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajı verilmişti. Bazı Fed yetkilileri de eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilmesi gerektiğine yönelik görüş bildirmişti. Fed cephesinden gelen şahin mesajların etkisiyle birlikte dolar endeksi hafta başında yükselişe geçmişti. Ancak endeks 5 haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi.

ALTIN YATIRIMCILARI POWELL’I BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. Fed Başkanı Jerome Powell yarın burada bir sunum gerçekleştirecek. Powell’ın piyasalara faiz artışına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Altın piyasası Powell’ın konuşmasıyla birlikte yön bulacak.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Güne 1751 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1764 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1749 dolar, en yüksek ise 1765 dolar seviyeleri görüldü.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 1021 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1030 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1020 lira, en yüksek ise 1031 lira seviyeleri görüldü.