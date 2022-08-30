Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın piyasası haftanın ilk işlem gününde sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Altın alacaklar ise ‘fiyatlar daha da düşecek mi?’ diye merak ediyor. Peki altın fiyatları neden geriledi?

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Son haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını hızlandıracağına ilişkin mesajlar altın piyasasını baskı altına alıyor. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki dönemde daha yüksek faiz artışlarına devam edileceğine yönelik mesajlar verdi. Powell faiz artışlarının büyüklüğünün gelecek olan verilere bağlı olduğunu söyledi.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Powell’ın piyasalara verdiği faiz artışına ilişkin mesajların ardından dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 109.478 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesini gördü. Sert yükseliş kaydettikten sonra endeks düşüşe geçti.

ONS ALTIN 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Doların küresel çapta güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatları baskı altında kaldı. Ons altın haftaya 1737 dolardan başladıktan sonra sert düşüş kaydederek 1720 doları gördü. 1 ayın dip seviyesine inen ons altın doların geri çekilmesiyle birlikte toparlanma kaydetti. Ons altın günü 1737 dolardan tamamladı.

Bugüne 1737 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 1735 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1729 dolar, en yüksek ise 1740 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1005 LİRADAN DÖNDÜ

Haftaya 1016 liradan başlayan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte gerileme kaydetti. 1005 liraya kadar gerileyen gram altın akşamüzerine doğru yükselişe geçti. 1020 liraya kadar çıkan gram altın günü 1016 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1016 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1014 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1011 lira, en yüksek ise 1018 lira seviyeleri görüldü.