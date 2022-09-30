Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 15.30'da ABD'de açıklanan 2. çeyrek GSYH rakamlarındaydı. Buna göre ekonomi 2. çeyrekte yüzde 0.6 oranında daralma gösterdi.

Piyasa beklentileri de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.6 oranında daralma göstereceği yönündeydi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Dün güne 1641 dolardan başlayan ons altın sonrasında 1648 dolar seviyelerinde işlem gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1641 dolar, en yüksek ise 1659 dolar seviyeleri görüldü. Güne 988 liradan başlayan gram altın ise gerileyerek 982 liradan işlem gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 978 lira, en yüksek ise 989 lira seviyeleri test edildi.

YENİ GÜNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftanın son gününde ons altın 1666 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1667 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın ise yeni günde 992 liradan alıcı buluyor.