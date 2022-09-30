Altın fiyatlarında son durum ne?
Geçtiğimiz haftadan bu yana sert düşüş gösteren altın fiyatları ABD’den gelen kritik gelişmelerin etkisiyle yön buluyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hızlanmıştı. Peki yeni günde altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Dün altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 15.30'da ABD'de açıklanan 2. çeyrek GSYH rakamlarındaydı. Buna göre ekonomi 2. çeyrekte yüzde 0.6 oranında daralma gösterdi.
Piyasa beklentileri de ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0.6 oranında daralma göstereceği yönündeydi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Dün güne 1641 dolardan başlayan ons altın sonrasında 1648 dolar seviyelerinde işlem gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1641 dolar, en yüksek ise 1659 dolar seviyeleri görüldü. Güne 988 liradan başlayan gram altın ise gerileyerek 982 liradan işlem gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 978 lira, en yüksek ise 989 lira seviyeleri test edildi.
YENİ GÜNDE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Haftanın son gününde ons altın 1666 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1667 dolar seviyeleri görüldü.
Gram altın ise yeni günde 992 liradan alıcı buluyor.