Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftadan bu yana altın piyasasında sert hareketler görülüyor. Özellikle ABD’de tüketici enflasyonunun ekim ayında yıllık bazda yüzde 7.7 olarak açıklanmasının ardından piyasalarda risk iştahı arttı. Beklenti tüketici enflasyonunun yüzde 8 oranında açıklanması yönündeydi. ABD’de enflasyon artış hızının yavaşlaması hisse ve emtia piyasalarında olumlu fiyatlamalara yol açtı.

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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları yüzde 5’in üzerinde prim yaptı. Yeni haftada da yukarı yönlü hareketler devam ederken, yatırımcılar altın piyasasındaki fiyat hareketlerini merakla takip ediyor.

ABD’DE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA ARTIŞ YAVAŞLADI

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı ABD üretici fiyatlarındaydı. ABD’de üretici enflasyonu ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 oranında artış gösterdi. Bir önceki ay üretici fiyatları yüzde 8.4 oranında açıklanmıştı. ABD’de tüketici enflasyonunun gerileme göstermesinin ardından üretici fiyatlarında da düşüş görülmesi piyasalarda olumlu fiyatlandı.

ONS ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1772 dolardan başlayan ons altın ABD’de üretici fiyatlarının açıklanmasının ardından 1786 dolara kadar yükselerek 3 ayın zirvesine çıktı. Ons altın günü 1778 dolardan tamamladı.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altında görülen sert yükselişler yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor. Geçtiğimiz güne 1059 liradan başlayan gram altın 1068 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın günü 1063 lira seviyesinden kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1778 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1779 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1770 dolar, en yüksek ise 1781 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1063 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1064 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1059, en yüksek ise 1066 lira seviyeleri test edildi.