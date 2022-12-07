Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini yavaşlatacağı beklentileri altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Haftaya 1797 dolardan başlayan ons altın 1810 doları görerek 5 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ancak dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın 5 ayın zirvesinden döndü.

Geçtiğimiz güne 1767 dolardan başlayan ons altın 1780 dolara kadar yükseldikten sonra 1771 dolardan kapandı.

DOLAR ENDEKSİNDE YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artış hızında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesiyle birlikte dolar endeksi baskı altında kalmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 104.113’e kadar gerileyen dolar endeksi dip seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçti. Endeks bugün 105.500 seviyesini aştı. Dolardaki güçlenme ise ons altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTINDA YATAY SEYİR

Haftanın üçüncü işlem gününe 1771 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1775 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1768 dolar, en yüksek ise 1775 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Pazartesi günü gram altın 1084 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın sonrasında ise ons altındaki düşüşe bağlı olarak zirve seviyeden yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 1058 liraya kadar geriledi.

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Geçtiğimiz güne 1058 liradan başlayan gram altın 1067 liraya kadar yükseldikten sonra 1061 liradan kapandı.

Bugüne 1061 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1064 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1059 lira, en yüksek ise 1064 lira seviyeleri test edildi.