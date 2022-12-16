Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 7.1 ile beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in bu hafta politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyordu. Nitekim Fed çarşamba günü açıkladığı faiz kararı sonrasında piyasaları şaşırtmadı. Fed politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkardı.

Böylelikle üst üste 4. kez 75 baz puan faiz artırımına giden Fed son toplantısında faiz artırım hızını yavaşlattı. Fed politika faizini 15 yılın zirvesine çıkardı.

ALTIN FİYATLARINDA POWELL BASKISI

Öte yandan kritik karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell faiz artırımlarına devam edileceği sinyalini verirken, olası bir faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş görülmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum Powell’dan faiz indirimi mesajı bekleyen piyasaları şaşırttı. Kritik gelişme sonrasında altın fiyatları sert düşüşe yöneldi.

ONS ALTIN 1800 DOLARIN ALTINA SARKTI

Fed faiz kararı öncesinde 1810 dolar seviyesi civarında hareket eden ons altın 1795 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz gün itibarıyla da sert düşüş gösteren ons altın 1773 doları gördü. Ons altın günü 1777 dolardan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN YATAY SEYİRDE

Bugüne 1777 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1776 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1774 dolar, en yüksek ise 1785 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşe bağlı olarak gerileme gösteriyor. Salı günü 1093 liraya kadar yükselen gram altın tarihi rekor kırmıştı. Çarşamba günü Fed kararı sonrası 1075 lirayı gören gram altın perşembe günü 1061 liraya kadar geriledi. Gram altın dün 1065 lira seviyesinden kapandı.

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Bugüne 1065 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1063 lira, en yüksek ise 1070 lira seviyeleri görüldü.

ECB FAİZİ 14 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasalarında odağındaydı. ECB politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 2.50’ye yükseltti. Böylelikle ECB faizi 14 yılın zirvesine çıkardı.