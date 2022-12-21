Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırdı. Fed 4 toplantısında üst üste 75 baz puan faiz artırmıştı. Son toplantıda ise faiz artış hızı yavaşlatılmış oldu.

Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajlar altın fiyatlarının gerilemesine yol açmıştı. Powell ileriki süreçte faiz indirimi bekleyen piyasalara bu yönde bir mesaj vermedi. Faiz artırımlarına devam edileceğini kaydeden Powell, enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi.

ALTIN POWELL ETKİSİYLE GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta ortasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarına devam edileceğine yönelik mesajı sonrasında altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Ons altın perşembe günü 1773 dolara gerilemiş, salı günü 1093 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın perşembe günü 1061 lira seviyesine inmişti.

ONS ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ

Öte yandan dün 104.700’lü seviyelerin üzerinde seyreden dolar endeksi sert düşüşe geçerek 103.777’ye kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi altın fiyatlarına destek verdi.

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Geçtiğimiz güne 1787 dolardan başlayan ons altın 1821 dolara kadar yükselerek 5.5 ayın zirvesine yaklaştı. Ons altın günü 1817 dolardan kapattı. Ons altın en son geçtiğimiz hafta pazartesi günü 1824 dolara ulaşmıştı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORA YAKLAŞTI

Dün 1071 liradan açılan gram altın ons altında görülen yükselişin etkisiyle birlikte 1092 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeye yaklaştı. Gram altın günü 1090 liradan kapattı. Gram altın geçen hafta pazartesi günü 1093 lirayı test ederek tüm zamanlarını zirvesini görmüştü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1817 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1815 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1812 dolar, en yüksek ise 1819 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1090 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1089 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1086 lira, en yüksek ise 1092 lira seviyeleri test edildi.