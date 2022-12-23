Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararını vermesinin ardından altın piyasasında sert hareketler görülmüştü. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırırken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar büyük önem taşıdı.

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Fed Başkanı Powell, enflasyonun halen yüksek olduğu ve belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımlarına devam edileceği mesajını verdi. Böylelikle ileriye dönük projeksiyonlarda piyasaların Fed’den faiz indirimi beklentileri rafa kalkmış oldu.

Bu durum altın fiyatlarının geçen hafta gerilemesine yol açmıştı. Ons altın 5.5 ayın zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, gram altın ise rekor seviyeden dönmüştü.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Bugüne 1792 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1795 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri test edildi.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem gününe 1075 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1078 liradan işlem görüyor.