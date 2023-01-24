Gram altında tüm zamanların rekoru

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını, üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA REKOR KIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın 1937 dolar ile 9 ayın zirvesine çıkarken, gram altın 1171 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altın fiyatları yeni haftada da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI 1 ŞUBAT’TA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed toplantısına çevrildi. Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler altın piyasasına destek veriyor.

ONS ALTINDA YENİ ZİRVE

Geçtiğimiz güne 1926 dolardan başlayan ons altın 1935 dolara kadar yükseldikten sonra 1931 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1931 dolardan başlayan ons altın 1942 doları görerek 9 ayın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ons altın en son 22 Nisan 2022 tarihinde 1955 doları görmüştü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1930 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Geçtiğimiz güne 1164 liradan başlayan gram altın 1171 liraya kadar yükseldikten sonra 1167 liradan kapandı. Bugüne 1168 liradan başlayan gram altın 1174 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1164 lira seviyesi görüldü.