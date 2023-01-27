Altın fiyatlarında son durum ne?

Yeni haftada rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün değişti. Özellikle ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler şu an altın fiyatları üzerinde etkili olan ana sebepler olarak öne çıkıyor.

ABD’de geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamlarının düşüş göstermesiyle birlikte altın fiyatları sert yükselişe geçmişti. Geçen hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler olası bir resesyona işaret ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Şubat tarihinde vereceği faiz kararı piyasalardaki fiyatlamaları etkileyecek.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Piyasalar Fed’in ekonomiyi olası bir resesyona sürüklememek için faiz artış hızını yavaşlatacağını fiyatlıyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklanan ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarındaydı.

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2.9 oranında büyüme gösterdi.

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ABD ekonomisinin yüzde 2.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyordu. Bir önceki dönemde yüzde 3.2 oranında büyüme yaşanmıştı.

Kritik büyüme rakamı sonrası dün altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Akşamüzerine doğru altın fiyatları yönünü düşüşe çevirdi.

ONS ALTIN 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1946 dolardan başlayan ons altın 1918 dolara kadar geriledikten sonra 1929 dolardan kapandı.

Bugüne 1929 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 1176 liradan açılan gram altın 1178 lirayı görerek tarihi rekor kırdı. Zirve seviyeyi test ettikten sonra düşüşe geçen gram altın 1159 lirayı gördükten sonra 1166 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 1166 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşerek 1164 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1160 lira, en yüksek ise 1170 lira seviyesi test edildi.