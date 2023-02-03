Altın fiyatlarında son durum ne?

Çarşamba günü saat 22.00’de Fed faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 seviyesine çıkardı. Fed aralık ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Böylelikle Fed faiz artırım hızında yavaşlama eğilimini sürdürmüş oldu.

POWELL MART AYINI İŞARET ETTİ

Fed Başkanı Jerome Powell ise bu yıl faiz indirimine gidilmesinin uygun olmadığını açıklarken, faiz artırımı için hala bir alan olduğunu söyledi. Powell, "Faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğine karar vermedik. Şu an ile mart ayı arasındaki verilere bakacağız. Mart toplantısında faiz artırım patikası konusunda değerlendirmelerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Karar öncesi 1926 dolar seviyesinde hareket eden ons altın kritik gelişme sonrasında yükselişe geçti. Ons altın dün artış eğilimini sürdürerek 1959 doları gördü.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Fed faiz kararı öncesinde 1164 lira seviyesinde hareket eden gram altın 1185 liraya kadar yükseldi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons altın şu dakikalarda 1885 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1875 dolar seviyesi görüldü. Gram altın da 1140 liradan işlem görüyor.