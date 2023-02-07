Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ABD iş gücü istatistiklerindeydi. Fed faiz oranını beklentiler dahilinde artırırken, ABD tarım dışı istihdam verisi ocak ayında sürpriz yaptı.

Fed beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylelikle Fed faiz oranını yüzde 4.75 seviyesine çıkarmış oldu. Bir önceki toplantıda Fed politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine yükseltmişti.

Fed’in faiz artış hızını yavaşlatması ve toplantı tutanaklarında üyelerin enflasyonun tepe yaptığına yönelik sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını artırırken, altın fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

Tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı geriledi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Piyasa beklentisi 185 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'ya çıkacağı şeklindeydi.

ONS ALTINDA YÜZDE 3’ÜN ÜZERİNDE KAYIP

Kritik gelişme sonrasında ons altın fiyatı geçen hafta perşembe günü 1959 dolara kadar yükselerek 9 ayın zirvesini test etti. Ancak zirve seviyeyi gördükten sonra ons altın fiyatı düşüşe geçti. Özellikle cuma günü akşamüzerine doğru ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ons altında düşüş hız kazandı. Ons altın cuma günü 1861 dolara kadar geriledikten sonra 1864 dolardan haftayı kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 3.2 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak seyretti. Özellikle geçen hafta cuma günü ons altında görülen büyük kaybın etkisiyle birlikte gram altın fiyatında sert düşüşler görüldü. Gram altın Fed faiz kararı sonrasında perşembe günü 1185 lirayı görerek rekor kırmıştı. Zirve seviyeyi test ettikten sonra düşüşe geçen gram altın cuma günü 1125 liraya kadar geriledi. Gram altın geçen haftayı 1128 liradan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.4 oranında kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA TOPARLANIYOR

Geçtiğimiz güne 1863 dolardan başlayan ons altın 1881 dolara kadar yükseldikten sonra 1868 dolardan kapandı.

Bugüne 1868 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1875 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1866 dolar, en yüksek ise 1878 dolar seviyesi görüldü.

Haftaya 1127 liradan başlayan gram altın ise 1139 liraya kadar yükseldikten sonra 1131 liradan kapandı.

Bugün 1131 liradan açılan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1135 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1129 lira, en yüksek ise 1137 lira seviyesi test edildi.