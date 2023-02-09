Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmasının ardından altın piyasası çarşamba günü yükselişe geçmişti. Fed tutanaklarında üyelerin enflasyonda tepe seviyenin görüldüğü sinyalini vermesi piyasalarda risk iştahını artırmıştı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTIN DÜŞTÜ

Ons altın ve gram altın perşembe günü rekor seviyeleri test ettikten sonra cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artması sonrasında sert düşmüştü. Ons altın 1900 dolar olan kritik seviyenin altına sarkarak 1864 dolar seviyesini görmüştü. Gram altın ise 1125 liraya kadar gerilemişti.

BU HAFTA ALTIN FİYATLARINDA YÖN YUKARI

Bu hafta itibarıyla ise altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükselişler dikkat çekiyor. Haftaya 1863 dolardan başlayan ons altın dün 1886 dolara kadar yükseldikten sonra 1875 dolardan kapandı.

Haftaya 1127 liradan başlayan gram altın ise dün 1142 lirayı test ettikten sonra 1135 lira seviyesinden günü tamamladı.

POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada enflasyonun gerilemeye başladığını ancak yüzde 2 hedefine geri dönülmesinin uzun bir süreç olmasını beklediğini söyledi.

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Powell, verinin enflasyonun Fed'in beklediğinden daha yüksek seyrettiğini göstermesi halinde bunun daha yüksek faizler anlamına geleceğini vurguladı.

Powell’ın piyasalara verdiği mesajların ardından altın fiyatları çarşamba günü sınırlı yükseliş gösterdi.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Bugüne 1875 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1885 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1872 dolar, en yüksek ise 1886 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 1135 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1141 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1133 lira, en yüksek ise 1142 lira seviyesi test edildi.