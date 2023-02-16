Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları salı günü saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından yön buldu. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

PİYASALAR FED FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

ABD’de enflasyon yıllık bazda düşüş gösterse de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi.

ABD’de enflasyon halen yüksek seyrediyor. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirebilmek için faiz artışlarına devam edebilir. Parasal sıkılaşmaya yönelik beklentiler bu hafta dolar endeksi ve tahvil faizini yükseltirken, altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

ONS ALTIN DÜN 1830 DOLARI GÖRDÜ

2 Şubat tarihinde 1959 dolar ile 9 ayın zirvesini test eden ons altın düşüş eğilimine geçerek 1900 doların altına sarkmıştı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artmasının etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş hızlanmıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu hafta ise ABD’de ocak ayı enflasyon rakamları sonrası altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürdü. Geçtiğimiz güne 1855 dolardan başlayan ons altın 1830 dolara kadar geriledikten sonra 1837 dolardan kapandı.

Bugüne 1837 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek 1839 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1834 dolar, en yüksek ise 1842 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜN 1109 LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Geçtiğimiz güne 1124 liradan başlayan gram altın 1109 liraya kadar geriledikten sonra 1113 liradan kapandı.

GRAM ALTIN BUGÜN YATAY SEYREDİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 1113 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 1114 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1111 lira, en yüksek ise 1118 lira seviyeleri test edildi.