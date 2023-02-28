Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de son gelen verilerin enflasyonda artışa işaret etmesi sonrasında altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon beklentilerin üzerinde açıklanmıştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele edebilmek için daha uzun süre faiz artışlarına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. Geçen hafta çarşamba günü Fed tutanaklarında üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puanlık bir faiz artışına işaret etti.

Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği söylendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında baskı yarattı.

ABD’DEN GELEN KRİTİK VERİ ALTINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan cuma günü saat 16.30’da ABD’de Fed’in enflasyonun seyri açısından büyük önem gösterdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı.

Buna göre çekirdek kişisel tüketim giderleri ocak ayında yıllık bazda piyasa beklentileri üzerinde yüzde 4.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 4.3 oranında artış olacağı yönündeydi.

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Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yükseliş kaydetmesi ABD’de enflasyon artışının devam edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum Fed’in faiz artışlarını sürdüreceği öngörülerini güçlendirirken altın fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Geçen hafta cuma günü ons altın 1809 dolara kadar gerilmiş, gram altın ise 1098 lirayı görmüştü.

ALTIN FİYATLARI YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatları 2023 yılının en düşük seviyelerini test etti. Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın 1806 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma göstererek 1817 dolardan kapandı.

Pazartesi gününe 1098 liradan açılan gram altın 1094 lirayı gördükten sonra günü 1103 lira seviyesinden kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1817 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1812 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1810 dolar, en yüksek ise 1819 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1103 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1100 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1098 lira, en yüksek ise 1105 lira seviyeleri test edildi.