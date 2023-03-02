Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta cuma günü ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonda artışa işaret etti.

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ABD’de son gelen verilerin enflasyonda yükselişe işaret etmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum dolar endeksini yükseltirken, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

ALTIN HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DİP SEVİYEYİ GÖRDÜ

Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın 1806 dolara kadar geriledi. 1098 liradan açılan gram altın 1094 liraya kadar inerek 2023 yılının en düşük seviyesini gördü. Dip seviyeyi test ettikten sonra altın fiyatları hafta genelinde toparlanma gösterdi.

ONS ALTIN 1840 DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1826 dolardan başlayan ons altın 1844 dolara kadar yükseldikten sonra 1837 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN 1120 LİRAYI GÖRDÜ

Haftanın üçüncü işlem gününde 1109 liradan açılan gram altın 1120 liraya kadar yükseldikten sonra 1115 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1837 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1834 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1830 dolar, en yüksek ise 1838 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1115 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş göstererek 1114 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1111 lira, en yüksek ise 1117 lira seviyeleri test edildi.