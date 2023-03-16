Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de yaşanan banka iflasları sonrasında para ve emtia piyasaları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçen hafta ABD’de 2 bankanın iflas etmesi ve ardından bu hafta 1 bankanın daha bu sürece dahil olmasıyla birlikte piyasalarda risk algısı değişti.

SİLİKON VADİSİ BANKASI’NIN BATMASI PİYASALARI SARSTI

ABD’nin en büyük 16. bankası olan Silikon Vadisi Bankası’nın elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmıştı. Banka riskleri iyi yönetemediğinden dolayı iflas bayrağını çekti.

ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin güvence altında olduğunu söylese de banka için bir kurtarma planı olmadığını belirtti. Bu, ABD’de 2008 krizinden bu yana görülen en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçti.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana faiz artırmaya başlaması finansal piyasalarda dengeleri değiştirdi.

FED’DEN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 22 Mart tarihinde vereceği faiz kararında olacak. ABD’de banka iflasları ve son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesiyle birlikte birçok kurum Fed’den 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Ayrıca bu ay Fed’in faiz artırımına ara vereceğini bekleyen kurumlar da var.

PİYASALARDA CREDIT SUISSE ENDİŞESİ

Öte yandan İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin büyük hissedarlarından birinin bankaya daha fazla yatırım yapmayı reddetmesi hisselerde sert satış getirdi. Bu durum ABD’den Avrupa’ya finansal piyasaların çalkalanmasına neden oldu.

Bu gelişmeler üzerine İsviçre Merkez Bankası (SNB) ihtiyaç duyması halinde bankaya likidite sağlayacağını duyurdu. Bu gelişme piyasaların bir nebze rahatlamasına yol açtı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD ve Avrupa’da bankalar özelinde görülen bu durumlar piyasalarda risk algısını değiştirdi. Son dönemde riskten korunmak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yöneldiği görülüyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarında sert hareketleri beraberinde getiriyor.

ALTIN FİYATLARI 1.5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın 1937 doları görerek 1.5 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1918 dolardan kapattı.

Dün 1161 liradan açılan gram altın ise 1183 lirayı test ederek 1.5 ayın zirvesini gördü. Gram altın günü 1171 lira seviyesinden kapattı.

Bugüne 1918 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1920 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1907 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1171 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1173 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1158 lira, en yüksek ise 1184 lira seviyeleri test edildi.