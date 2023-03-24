Gram altın tarihi rekordan döndü

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı piyasaların odağındaydı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de peş peşe 3 bankanın batmasıyla birlikte finansal kriz endişeleri körüklenmişti. ABD’de bankaların tahvil pozisyonlarında zarar yazması ve mevduatlarda görülen sert çıkışlar sonrası likidite sıkışıklığı yaşaması iflasın ana sebepleri olmuştu.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Piyasalar banka iflaslarının olduğu dönemde Fed’den 25 baz puan faiz artışı bekliyordu. Nitekim Fed piyasaları yanıltmayarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4.75-5 aralığına çıkardı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan Fed karar metninde bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada devam eden faiz artırımlarına atıf dünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" denildi.

Fed tutanaklarındaki açıklamaların ardından piyasalar bu yıl için daha fazla faiz artışı olmayacağını fiyatladı. Bu durum altın piyasasının yükseliş göstermesine yol açtı.

ONS ALTIN DÜN 2000 DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1969 dolardan başlayan ons altın 2003 dolara kadar yükseldikten sonra 1993 dolardan kapandı.

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Haftanın son işlem gününe 1993 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1983 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1981 dolar, en yüksek ise 1994 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Öte yandan gram altındaki yukarı yönlü seyir yurt içinde yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz güne 1205 liradan başlayan gram altın 1226 liraya kadar yükseldikten sonra 1219 liradan kapandı.

Bugüne 1219 liradan başlayan gram altın 1234 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra gerileyen gram altın şu dakikalarda 1216 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1214 lira seviyesi test edildi.