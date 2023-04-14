Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasını belirleyecek en önemli veri olan ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında altın piyasasında sert hareketler görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD’de mart ayında enflasyon yıllık bazda üst üste 9. ayda da düşüş kaydetti. Yıllık enflasyon piyasa beklentilerinin altında yüzde 5 seviyesinde açıklandı. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 5.1 oranında gelmesi yönündeydi.

ABD’de aylık bazda enflasyon yüzde 0.1 ile beklentilerin altında gelirken, çekirdek enflasyon yüzde 5.6 olarak açıklandı. ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası Fed'in mayıs ayındaki toplantıda politika faizini artırmayabileceği ihtimali güçlendi. Bu gelişme piyasalarda olumlu karşılandı ve altın fiyatlarında kısa süreli sert yükselişler görüldü.

ABD'DE ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI 25 AYIN DİBİNDE

ABD'de üretici fiyatlarında artış hızı yıllık bazda son 25 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen 4,6 seviyesinden yüzde 2,7'ye geriledi. Veri sonrası dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları yukarı yönlü seyretti.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA ZİRVE SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Dün güne 2014 dolardan başlayan ons altın 2048 doları görerek 13 ayın en yüksek seviyesini test etti. Gram altın ise 1273 lirayı görerek rekor serisini sürdürdü.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününde ons altın 2042 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2038 dolar, en yüksek ise 2047 dolar seviyesi görüldü. Gram altın ise 1270 liradan işlem görüyor.