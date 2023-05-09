Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası metinde yer alan daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin çıkarılması sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü.

GEÇEN HAFTA FED ETKİSİYLE ALTIN REKOR KIRDI

Bu gelişmeyle birlikte Fed’in haziran ayında faiz artışına ara verebileceği ve daha sonraki süreç için bir indirime gidebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte geçen hafta ons altın 2078 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 1302 lira seviyesini test etti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTINDA SERT KAYIP

Cuma günü 15.30'da ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi.

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Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası Fed’in faiz artışlarına daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları cuma günü yüzde 2’nin üzerinde kayıp gösterdi. Ons altın 1999 dolara kadar gerilerken, gram altın 1253 lirayı gördü.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 2017 dolardan başlayan ons altın 2029 dolara kadar yükseldikten sonra 2021 dolardan kapandı.

Pazartesi gününe 1264 liradan başlayan gram altın 1278 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1267 liradan kapattı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2021 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 2024 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2019 dolar, en yüksek ise 2028 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1267 liradan açılan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1269 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1265 lira, en yüksek ise 1272 lira seviyeleri test edildi.