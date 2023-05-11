Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Ons altın 2078 doları görürken, gram altın 1302 lirayı aşmıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Fed’in faiz kararına ilişkin yayınlanan metinde daha fazla faiz artışına işaret eden ifade çıkarıldı. Bu gelişme geçen hafta altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in para politikasını belirlemede veri odaklı olacağını söyledi. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde artmasıyla birlikte Fed’in haziran ayında faiz artışına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatlarının yüzde 2’den fazla kayıp göstermesine neden oldu.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

ABD’de nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de nisanda aylık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.4 oranında arttı. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın bugün 2031 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2029, en yüksek 2036 dolar seviyesi görüldü.

Yeni günde gram altın 1277 liradan işlem görüyor.