Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de borçlanma tavanının artırılmasına yönelik müzakereler piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy pazar günü anlaşmaya varılabileceğinin sinyalini vermişti.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN ANLAŞMA ÇIKMADI

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin dün yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılamadı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

McCarthy gelecek haftaya kadar bir yasanın Kongre'den geçirilmesinin "hala mümkün" olduğunu da vurguladı.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ YUKARI YÖNLÜ SEYİR ALTINI BASKILIYOR

Öte yandan dolar endeksinin geçen hafta 103 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesine çıkması altın fiyatlarını baskı altında bıraktı. Ons altın geçtiğimiz hafta yüzde 1.6 değer kaybederken, gram altın yüzde 0.3 oranında geriledi.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1978 dolardan başlayan ons altın 1968 dolara kadar geriledikten sonra 1971 dolardan kapandı.

Pazartesi gününe 1259 liradan başlayan gram altın 1255 lirayı gördükten sonra 1256 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1970 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1959 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1972 dolar seviyeleri test edildi.

Bugün 1257 liradan açılan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1250 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1247, en yüksek ise 1272 lira seviyeleri görüldü.