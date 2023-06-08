Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın piyasasında yön önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillenecek. Fed'in 14 Haziran'da sona erecek FOMC toplantısında faizi sabit tutacağı beklentileri bu sabah ons altına destek veriyor.

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4 Mayıs tarihinde 2078 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye çıkan ons altın bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Son 1 haftalık zaman içerisinde ons altındaki cansız seyir dikkat çekiyor.

ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1963 dolardan başlayan ons altın 1939 dolara kadar geriledikten sonra 1940 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı dün döviz kurlarındaki hareketlerin etkisiyle birlikte rekor seviyeye yükseldi. Gram altın 1469 lirayı görerek tüm zamanların zirvesine çıktı. Gram altın günü 1450 liradan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN TOPARLANIYOR

Bugüne 1940 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1947 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1940 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, 1938 dolar seviyesinin ilk destek olduğunu, buranın kırılması halinde 1929-1919 dolar bandına geri çekilme olacağını öngörüyorlar.

GRAM ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dünkü rekor seviyelere yakın seyrediyor. Güne 1450 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 1462 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1448 lira, en yüksek ise 1465 lira seviyeleri test edildi.