Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutarken, bu yıl faiz indirimi olmayacağına yönelik açıklamalar ons altın fiyatının düşmesine yol açmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl iki kez daha faiz artırımı olabileceğini söylerken, parasal sıkılaşmanın devam edeceğine yönelik beklentiler faizsiz bir varlık olan ons altın fiyatını baskılamıştı.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA 3.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ons altın fiyatı 1900 dolar seviyesinin altına sarkarak 15 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi test etmişti. Ons altın fiyatı 1893 doları görmüştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma kaydeden ons altın yeni haftada yukarı yönlü seyri ile dikkat çekiyor. Haftaya 1919 dolardan başlayan ons altın dün 1931 dolara kadar yükseldikten sonra 1921 dolardan kapandı.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Haftanın ikinci işlem gününde ons altında yukarı yönlü seyir sürüyor. Güne 1921 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli seyrederek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTAYI 1600 LİRANIN ALTINDA KAPATTI

Öte yandan yurt içinde geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlem hacmi düşük kaldı. Ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatı cuma günü 1578 liraya kadar geriledi. Gram altın haftayı 1597 liradan kapattı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Pazartesi gününe 1594 liradan başlayan gram altın 1613 liraya kadar yükseldikten sonra 1600 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1601 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1615 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1591 lira, en yüksek ise 1616 lira seviyeleri görüldü.