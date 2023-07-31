Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’de olmaya devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmıştı.

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar vermişti. Powell Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söylemişti.

PERŞEMBE GÜNÜ PİYASADA YÖN DEĞİŞTİ

Fed cephesinden piyasaların beklediği yönde açıklamaların gelmesinin ardından altın fiyatları yükselmişti. Ancak perşembe günü ABD büyüme rakamları sonrası piyasada yön değişti.

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Perşembe günü ABD ekonomisine yönelik 2'nci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüme göstermesinin ardından ons altın düşüşe geçti.

Perşembe günü ons altın 1982 dolar seviyelerinden 1942 dolara kadar geriledi. Ons altın cuma günü toparlanarak haftayı 1959 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA GEÇEN HAFTA SERT DÜŞTÜ

Perşembe günü 1682 liraya kadar gerileyen gram altın cuma günü bir miktar toparlanma gösterdi. Gram altın haftayı 1693 liradan kapattı.

ALTIN PİYASASI YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1959 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1969 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1951 dolar, en yüksek ise 1972 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1693 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1705 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1689 lira, en yüksek ise 1708 lira seviyeleri görüldü.