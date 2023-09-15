Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'de enflasyon rakamları açıklandı.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,2 olan enflasyonun yüzde 3,6'ya çıkacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair en önemli sinyallerden biri niteliği taşıyan tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,6 oldu. Piyasalarda artışın yüzde 0,6 seviyesinde olmasını bekliyordu.

PİYASALAR FED'İ BEKLİYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı da merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde ons altın 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1909 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyeleri görüldü. Bugün gram altın 1658 liradan işlem görüyor.