Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta ortasında ABD’de üretici ve tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesiyle birlikte altın fiyatları düşüş göstermişti. Ons altın 3 haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra toparlanma göstermişti.

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Cuma günü 1930 dolara kadar yükselen ons altın haftayı 1923 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA YÜKSELDİ

Geçen hafta 1656 liradan açılan gram altın cuma günü 1686 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1669 liradan kapattı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ancak olası bir faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

BUGÜN FİYATLAR NE DURUMDA?

Haftanın ikinci işlem gününe 1933 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1930 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1929 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1679 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1678 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1669 lira, en yüksek ise 1687 lira seviyeleri test edildi.