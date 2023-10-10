Altın fiyatlarında son durum ne?

Cumartesi günü Hamas’ın, İsrail’e saldırması ve İsrail’in de savaş ilan ederek karşılık vermesi Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdı. Bölgede jeopolitik risklerin artması güvenli liman altına talebi artırdı. Geçen hafta 1800 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın 7 ayın dibini görmüştü. Yeni haftada ise piyasada rüzgar tersine döndük.

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Geçen hafta cuma günü yüzde 4.887 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Yeni haftada dolar endeksi ve tahvil faizinde görülen düşüş altında baskıyı azalttı. Son dönemde tahvil getirilerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde negatif etki yaratıyordu.

ONS ALTIN 1860 DOLARI AŞTI

Haftanın ilk işlem gününe 1832 dolardan başlayan ons altın 1863 dolara kadar yükseldikten sonra 1861 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Pazartesi gününe 1656 liradan başlayan gram altın 1658 liraya yükseldikten sonra açılış seviyesinden günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1861 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşerek 1857 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1855 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugün 1656 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1655 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1675 lira seviyeleri test edildi.