Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu’da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ons altın 5 ayın en yüksek seviyesini test ederken gram altın tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yeni haftada ise piyasalar daha temkinli bir seyir izliyor.

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Özellikle İsrail’in Gazze’ye yapacağı kara saldırısının zamanlaması henüz belli olmazken piyasalar bu gelişmeyi yakından izliyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYİRDE

Geçen hafta cuma günü 1997 dolar seviyesine yükselerek 5 ayın zirvesini gören ons altın yeni haftanın ilk iki işlem gününde gerilemişti. Ons altın dün 1953 doları test ettikten sonra günü 1970 dolardan kapattı.

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Haftanın üçüncü işlem gününe 1971 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1978 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1970 dolar, en yüksek ise 1987 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Geçen hafta cuma günü 1798 lira ile rekor kıran gram altın fiyatı yeni haftada daha sakin bir seyir izliyor. Gram altın salı gününü 1780 liradan kapattı.

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Bugüne 1781 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1790 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1778 lira, en yüksek ise 1796 lira seviyeleri test edildi.