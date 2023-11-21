Altın fiyatlarında son durum ne?
Haftanın ilk işlem gününde düşüş gösteren ons altın bugün itibarıyla hareketlendi. Ons altın 1990 doların üzerini görürken, gram altın rekor seviyeye yaklaştı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesiyle birlikte altın fiyatlarında sert yükselişler dikkat çekmişti. Ons altın cuma günü 1993 doları görürken, gram altın 1846 lira ile rekor kırmıştı.
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Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Geçtiğimiz güne 1980 dolardan başlayan ons altın 1965 dolara kadar geriledikten sonra 1977 dolardan kapandı.
GRAM ALTIN DÜN GERİLEDİ
Dün 1824 liradan açılan gram altın 1832 lirayı gördükten sonra 1816 liradan günü tamamladı.
BUGÜN PİYASA YÜKSELİYOR
Haftanın ikinci işlem gününe 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1992 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1977 dolar, en yüksek ise 1994 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ
Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı cuma günü gördüğü rekor seviyeye yaklaştı. Güne 1826 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1845 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1823 lira, en yüksek ise 1846 lira seviyeleri test edildi.