Altın fiyatlarında son durum ne?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Ons altın 2417 doları görürken, gram altın 2552 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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Yeni haftanın ilk üç işlem gününde ise altın fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti. İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman altında sert satışlar görüldü.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Dün ons altın 2311 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra günü 2315 dolardan kapattı. Dün 2415 liraya gerileyen gram altın günü 2423 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2315 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2327 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2305 dolar en yüksek ise 2330 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2422 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2432 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2414 lira, en yüksek ise 2439 lira seviyeleri görüldü.