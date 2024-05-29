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Uzmanpara Altın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk iki işlem gününde toparlanma gösterdi. Peki bugün altın piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

29.05.2024 - 08:54 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında yön bu hafta itibarıyla değişti. Geçen hafta sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk iki işlem gününde toparlanma gösterdi.  

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ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ 

Geçen haftayı 2333 dolardan kapatan ons altın salı günü 2358 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın dün 2456 lira seviyesini test etti. 

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Bu hafta doların küresel çapta gevşemesi altın fiyatları üzerinde pozitif seyir oluşturdu. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın üçüncü işlem gününe 2360 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2344 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2334 dolar, en yüksek ise 2362 dolar seviyeleri görüldü. 

Güne 2445 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 2428 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2416 lira, en yüksek ise 2449 lira seviyeleri test edildi. 

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